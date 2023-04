Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: début d'une production décarbonée en Norvège information fournie par Cercle Finance • 11/04/2023 à 07:55









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce le démarrage d'une production 100% décarbonée de plaques de plâtre dans son usine de Fredrikstad, en Norvège, grâce au passage du gaz naturel à l'électricité d'origine hydraulique, évitant ainsi 23000 tonnes d'émissions de CO2 par an.



Grâce à la modernisation de l'usine, à l'amélioration de la récupération de la chaleur et de l'efficacité du processus, la consommation énergétique du site a été réduite de 30%. Les travaux réalisés ont permis d'augmenter de 40% les capacités de production de l'usine.



Saint-Gobain va pouvoir lancer en 2023 une gamme complète de plaques de plâtre à l'empreinte carbone la plus faible du marché. Cet investissement de plus de 25 millions d'euros a été subventionné à hauteur de sept millions par une agence gouvernementale.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.67%