Saint-Gobain: dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant du CAC40, Saint-Gobain avance de près de 1% sur fond de propos d'UBS qui relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 62 à 71 euros, sur le titre du groupe de matériaux de construction.



'Avec un rendement FCF de 9% et un ratio cours/BPA inférieur à 10 fois, le marché intègre un potentiel de baisse des marges qui, selon nous, ne se matérialisera pas', juge le broker, qui attend une réévaluation du titre avec une inflexion des marchés finaux.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.75%