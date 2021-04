Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : dans le vert avec des propos de broker Cercle Finance • 06/04/2021 à 14:00









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain gagne 1% et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, avec des propos de Barclays réaffirmant sa recommandation 'surpondérer' sur ce titre qui demeure sa valeur favorite du secteur, avec un objectif de cours relevé à 63 euros. Le broker prévoit de solides revenus pour le premier trimestre 2021, ce qui l'amène à augmenter ses estimations d'EBIT 2021-23 de 3%. 'L'action est l'une des options les moins chères sur la vague de rénovation dans l'Union européenne', poursuit-il.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.25%