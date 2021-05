Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : dans le vert après l'acquisition de Chryso Cercle Finance • 21/05/2021 à 15:35









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain gagne 1% au lendemain de l'annonce par le groupe de matériaux de construction d'un accord pour l'acquisition de Chryso, acteur mondial sur le marché de la chimie de la construction, pour une valeur d'entreprise de 1,02 milliard d'euros. Fournissant des solutions complètes d'additifs pour une construction durable en s'appuyant sur des procédés chimiques innovants, Chryso a enregistré sur les 12 derniers mois un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros et un EBITDA de 85 millions. Réagissant à cette annonce, Bank of America juge la valorisation 'raisonnable à 12 fois l'EBITDA ou en dessous de huit fois après synergies', et y voit un 'fort sens stratégique pour Saint-Gobain, qui poursuit sa transformation pour le mieux'.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.12%