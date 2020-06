Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : création d'un centre de formation d'apprentis Cercle Finance • 05/06/2020 à 09:10









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la création de son propre centre de formation d'apprentis (CFA) afin de former des jeunes à ses métiers et de répondre à ses besoins de recrutement, en particulier sur les métiers à forte volumétrie, ou au contraire en tension ou émergents. Dès octobre prochain, ce CFA accueillera 70 candidats répartis dans deux promotions : 'Commerce et marketing', qui regroupera 50 jeunes à Paris et Toulouse, et 'Maintenance industrielle', qui rassemblera 20 élèves à Lyon. L'ambition du groupe de matériaux de construction est de porter à 250 le nombre d'apprentis formés par son CFA chaque année, à horizon trois-cinq ans, et d'ouvrir de nouvelles filières d'apprentissage industrielles, logistiques ou commerciales.

