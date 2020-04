Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : cooptation au conseil d'administration Cercle Finance • 14/04/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - Jacques Pestre ayant fait valoir ses droits à la retraite, Saint-Gobain annonce que son conseil d'administration a coopté Sibylle Daunis en qualité d'administratrice représentant les salariés actionnaires. Sibylle Daunis est la nouvelle présidente du conseil de surveillance du FCPE 'Saint-Gobain PEG France', et directrice générale de PUM, l'enseigne de distribution de Saint-Gobain en France avec 210 agences sur tout le territoire. Ce mandat lui est conféré pour la durée restant à courir du mandat de Jacques Pestre, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes 2022. Cette cooptation sera soumise à ratification lors de l'assemblée générale du 4 juin 2020.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.46%