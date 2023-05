Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Saint-Gobain: contrat d'achat d'énergie en Inde pour 20 ans information fournie par Cercle Finance • 17/05/2023 à 15:42

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé hier la signature d'un accord d'achat d'énergie (PPA) en Inde avec Vibrant Energy - une entreprise du Green Investment Group de Macquarie Asset Management (MAM-GIG) - afin d'alimenter en électricité éolienne et solaire 6 sites indiens de Saint-Gobain.



Cet accord d'une durée de 20 ans entrera en vigueur en 2024, et portera la part d'électricité renouvelable de Saint-Gobain en Inde à 65% dès 2025.



En application de cet accord, Vibrant Energy fournira à Saint-Gobain 189 GWh d'électricité renouvelable (solaire et éolienne) par an, réduisant ainsi les émissions de CO2 de Saint-Gobain en Inde de près de 120 000 tonnes par an.



Saint-Gobain se dit 'en bonne voie pour atteindre 100% d'électricité renouvelable dès 2030' en Inde et vise toujours la neutralité carbone au niveau global à l'horizon 2050.