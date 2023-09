Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: contrat d'achat d'électricité renouvelable information fournie par Cercle Finance • 20/09/2023 à 18:00









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a signé un contrat d'achat d'électricité renouvelable (Power Purchase Agreement ou PPA) d'une durée de 15 ans avec TotalEnergies. Ce contrat porte sur l'achat d'énergie solaire pour ses 125 sites industriels d'Amérique du Nord (États-Unis et Canada).



Ce PPA de 100 MW devrait diminuer les émissions de CO2 liées à l'électricité (émissions de scope 2) de Saint-Gobain en Amérique du Nord à hauteur de 90 000 tonnes par an.



Le site de Danish Fields devrait être mis en service d'ici fin 2024.



Mark Rayfield, directeur général de Saint-Gobain Amérique du Nord, a déclaré : ' Grâce à ce contrat, Saint-Gobain Amérique du Nord va continuer à réduire considérablement ses émissions de CO2, démontrant la rapidité avec laquelle le secteur industriel peut se transformer quand des solutions de long terme sont à portée de main. Ce projet d'énergie renouvelable est essentiel pour permettre à Saint-Gobain de réaliser son engagement de réduire de 33% ses émissions de CO2 de scope 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à 2017, et d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. '





