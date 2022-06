Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: confiant pour sa rentabilité au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/06/2022 à 08:35









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain déclare s'attendre à ce que son résultat d'exploitation du premier semestre 2022 dépasse le niveau record de la même période en 2021 et à ce que sa marge d'exploitation atteigne un niveau à deux chiffres.



'Les tendances depuis le début de l'année 2022 confirment la bonne dynamique des marchés du groupe, tout particulièrement la rénovation en Europe et la construction en Amériques et en Asie (hors Chine), portée par les prix', explique-t-il.



Dans ce contexte, le géant français des matériaux de construction confirme viser une nouvelle progression du résultat d'exploitation sur l'ensemble de l'année 2022 par rapport à 2021, à taux de change comparables.





