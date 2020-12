Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : chute de -7% assez inattendue et inexpliquée Cercle Finance • 18/12/2020 à 17:20









(CercleFinance.com) - Saint Gobain a subi une chute de -7% assez inattendue et inexpliquée jusque vers 36,25E. La cassure 38,5E (support du 14 décembre) a débouché sur le comblement du 'gap' des 36,44E du 4/11: le prochain support se dessine vers 34,9E, testé par 2 fois les 21 et 25/09, le plus décisif se situant vers 33,5E (zone d'accumulation du 14/08 au 02/09).

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -4.30%