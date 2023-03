Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: cession du négoce au Royaume-Uni finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 08:52









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession, annoncée le 12 décembre dernier, de toutes ses marques de négoce au Royaume-Uni - dont le distributeur de matériaux de construction et de bois Jewson - au groupe Stark.



Le Français, qui n'a ainsi plus d'activité de distribution dans le pays, explique que ces cessions 's'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain visant à améliorer son profil de croissance et de rentabilité'.





