Saint-Gobain: cession de la distribution au Royaume Uni

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé, à l'issue d'un processus concurrentiel de vente, un accord de cession de toutes ses marques de négoce au Royaume Uni - dont le distributeur de bois et matériaux de construction Jewson - au groupe Stark.



L'activité cédée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 2,7 milliards d'euros en 2022et une marge d'exploitation d'environ 2%. La cession se fera sur la base d'une valeur d'entreprise de 740 millions de livres sterling, soit environ 850 millions d'euros.



Cette transaction, qui n'est soumise à aucune condition externe, devrait être finalisée au premier trimestre 2023. Le fournisseur français de matériaux de construction n'aura alors plus d'activité de distribution au Royaume Uni.





