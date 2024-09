Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: cession de Freeglass finalisée en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 02/09/2024 à 08:43









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique avoir finalisé la cession de Freeglass GmbH & Co KG, son activité de production de pièces en plastique pour l'extérieur destinées à l'industrie automobile, à HF Opportunities GmbH, une filiale de Hannover Finanz.



L'activité cédée, qui opère une usine à Schwaikheim, en Allemagne, conçoit et produit des composants plastiques polymères depuis 1998. Elle a généré un chiffre d'affaires de près de 20 millions d'euros en 2023 et emploie environ 120 collaborateurs.



Le fournisseur français de matériaux de construction explique que cette opération s'inscrit dans la poursuite de sa stratégie d'optimisation de son profil, en ligne avec les objectifs de son plan 'Grow & Impact'.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 78,18 EUR Euronext Paris -1,14%