Saint-Gobain: cession dans la transformation verrière

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de son activité de transformation verrière Saint-Gobain Glassolutions Grand Ouest, à un groupe d'investisseurs privés mené par d'anciens managers du groupe de matériaux de construction.



Cette activité, qui opère dans la transformation verrière dans le Nord-Ouest de la France et dans l'installation verrière dans la France entière, a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2021 et emploie 420 personnes.



Cette opération permet à Saint-Gobain en France de concentrer ses investissements sur des solutions innovantes pour la construction durable, telles que l'offre vitrage bas carbone ou encore le recyclage des vitrages en boucle fermée.





