Saint-Gobain: cession d'une activité américaine à CRH

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de sa stratégie d'optimisation de son profil, Saint-Gobain indique avoir finalisé la cession de l'activité de palissade, barrière et terrasse de CertainTeed aux Etats-Unis à Oldcastle APG, une société du groupe irlandais CRH.



L'activité cédée par le groupe français de matériaux de construction opère deux sites de production à Buffalo (Etat de New York) et à Orem (Utah), a généré un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2022 et emploie environ 210 personnes.





