Saint-Gobain: cession d'activités dans les îles britanniques

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé un accord en vue de la cession de son activité de produits en bois traité (poteaux, clôtures, rampes) en Irlande (PDM) et au Royaume-Uni (Calders & Grandidge), au groupe Iivari Mononen.



'Les actifs cédés comprennent deux sites de production en Irlande et au Royaume-Uni, qui ont généré un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros en 2023 et emploient 80 personnes', précise le groupe de matériaux de construction.



La cession de PDM a déjà été finalisée et celle de Calders & Grandidge, qui demeure soumise à la condition de l'autorisation de l'Autorité de la concurrence, devrait l'être d'ici la fin de l'année 2024.





