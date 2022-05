Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: cession d'activités au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 08:50









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir signé des accords définitifs en vue de la cession d'International Decorative Surfaces (IDS), son activité de distribution spécialisée en revêtements de sol, plans de travail et stratifiés au Royaume-Uni, à Chiltern Capital.



Par ailleurs, le fournisseur de matériaux de construction a signé des accords définitifs en vue de la cession de deux sites de transformation de verre spécialisés dans la production de double vitrage, situés à Motherwell (Ecosse) et à Canterbury.



La finalisation de ces transactions, qui s'inscrivent dans la stratégie d'optimisation du profil du groupe, devrait avoir lieu d'ici la fin du deuxième trimestre 2022 et marque la sortie de Saint-Gobain de toutes ses enseignes de distribution spécialisée au Royaume-Uni.





