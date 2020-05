Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : cession d'actions Sika finalisée Cercle Finance • 27/05/2020 à 09:07









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la finalisation de la cession d'environ 15,2 millions d'actions Sika détenues par sa filiale Schenker-Winkler Holding, représentant l'intégralité de sa participation de 10,75% du capital pour un montant total de 2,56 milliards de francs suisses. La transaction s'est faite par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres. Elle aura permis à Saint-Gobain de générer un gain brut s'élevant à 1,54 milliard d'euros depuis mai 2018. 'Les gains de cette cession renforceront le bilan, la flexibilité financière et la position de liquidité de Saint-Gobain dans un environnement qui demeure incertain', commente Pierre-André de Chalendar, le PDG du groupe de matériaux de construction.

