Saint-Gobain : cession au Danemark

(AOF) - Saint-Gobain a vendu son activité régionale de transformation de verre Glassolutions au Danemark au fabricant de verre allemand Semcoglas Holding GmbH. Composé de quatre sites de distribution et de deux sites de production, Glassolutions au Danemark emploie environ 160 personnes et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros en 2020. Cette opération s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du groupe, en ligne avec les objectifs du plan "Grow & Impact".

