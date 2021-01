Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : certifié 'Top Employer Global' Cercle Finance • 25/01/2021 à 14:45









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce aujourd'hui avoir obtenu pour la 6e année consécutive la certification mondiale de 'Top Employer Global', décernée par l'institut Top Employers. Seules 16 entreprises dans le monde ont reçu ce label, précise Saint-Gobain. Cette distinction récompense chaque année les meilleures entreprises mondiales en s'appuyant notamment sur les processus RH et les développements de carrière de chaque entreprise dans chacun de leur pays. L'étude s'appuie, pour chaque pays, sur un questionnaire couvrant plus de 400 pratiques en matière de conditions de travail, qui sont auditées puis validées.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.59%