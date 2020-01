Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : certification 'Top Employer Global' reconduite Cercle Finance • 30/01/2020 à 15:02









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce s'être vu une nouvelle fois décerner, pour la cinquième année consécutive, la certification mondiale 'Top Employer Global' du Top Employers Institute, et faire ainsi partie des 13 entreprises dans le monde à avoir reçu ce label. Au total, 35 pays dans lesquels Saint-Gobain est implanté ont été labélisés, soit deux de plus qu'en 2019, ce qui a permis au groupe de matériaux de construction de recevoir pour la première fois le label local 'Top Employer Middle East'.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.96%