Saint-Gobain: cède un activité de transformation en Suisse

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a signé un accord pour la cession de son activité de transformation de verre Glassolutions en Suisse au groupe privé allemand Aequita.



L'activité a généré un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros en 2022 et emploie environ 70 collaborateurs sur son site de Kreuzlingen.



' Cette opération, qui devrait être finalisée d'ici fin mai 2023, s'inscrit dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du profil du Groupe, en ligne avec les objectifs du plan ' Grow & Impact ' ' indique la direction.





