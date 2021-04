SAINT-GOBAIN cède le contrôle de son activité Canalisation en Chine

(AOF) - Saint-Gobain a annoncé la signature d'un accord concernant PAM Chine, aux termes duquel il cède 67% de son activité Canalisation en Chine à un consortium mené par le management local. La transaction, qui devrait être clôturée au cours de l'été 2021, valorise l'entreprise à environ 100 millions d'euros. PAM Chine comprend une usine de production à Ma'anshan, dans l'est du pays, emploie près de 1 100 salariés et a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 170 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de 9 millions d'euros.

Cette opération entraîne la cession par le spécialiste des matériaux de construction du contrôle de PAM Chine, tout en permettant de maintenir son lien avec l'activité Canalisation en Europe, dans le cadre d'un partenariat industriel de long terme. Elle s'inscrit dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.

AOF - EN SAVOIR PLUS

