Saint-Gobain : cède des activités en France et en Allemagne

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir avoir cédé la société française Aurys (20 ME de CA en 2020 avec 145 salariés), spécialisée dans le façonnage et la transformation du verre plat, à un ancien manager de Saint-Gobain. Le Groupe annonce également la cession de la société allemande GVG Deggendorf (20 ME de CA en 2020 avec 160 salariés) spécialisée dans le verre trempé, au groupe suisse Arbonia. Saint-Gobain assure que 'ces opérations s'inscrivent dans la poursuite de la stratégie d'optimisation du portefeuille, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe.'

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.98%