Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain: cassure alarmante (en 'gap') des 58E information fournie par Cercle Finance • 24/02/2022 à 12:56









(CercleFinance.com) - Saint Gobain valide la cassure alarmante (en 'gap' sous 59,4E) du support moyen terme majeur des 58E.

Le titre menace dans la foulée le plancher des 56,15E des 4/10 et 5/11/2021, avec une incursion sous 55,3E, le plancher de mi-juin puis du 19 juillet 2021.

Le titre s'expose à un risque de dérapage jusque vers 51,5E, l'ex-zénith de mi-mai et fin octobre 2017... puis 46E (règle du balancier sous 66/56E)





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -9.03%