Saint Gobain : cale sous les 64,3E, 'capi' X 4 en 16 mois

(CercleFinance.com) - Saint Gobain cale sous les 64,25/64,3E (record absolu intraday) mais la tendance haussière court terme (canal ascendant inauguré le 17 juillet sur 55E) est intacte, de même que le 'bull trend' moyen terme (une directissime à la hausse qui se prolonge depuis les 31,25E du 30/10/2020. Après un doublement de valeur en 8 mois (63E), St-Gobain ne semble toujours pas rassasié de records (une vingtaine depuis le 14 avril)... et la capitalisation sera multipliée par 4 depuis le 18 mars 2020 si le cours atteint les 65,6E (c'est presque fait, à 2% près).

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.90%