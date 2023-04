Saint-Gobain: CA trimestriel en hausse de 4,7% information fournie par Cercle Finance • 27/04/2023 à 18:05

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 12,4 milliards d'euros au titre du 1er trimestre, en hausse de 4,7% à structure et change comparables par rapport au 1er trimestre 2022.



L'activité progresse dans toutes les régions (toujours à structure et change comparables), avec +1% sur l'Europe du Nord, +8,1% sur l'Europe du Sud, Moyen Orient et Afrique, +0,5% pour les Amériques et +5% pour l'Asie Pacifique.



'Dans un environnement géopolitique et macroéconomique difficile, le Groupe continue de surperformer ses marchés grâce à la pertinence de son positionnement stratégique, au coeur des enjeux énergétiques et de décarbonation, et à la force de son organisation locale par pays', analyse Saint-Gobain.



Le groupe ajoute que sa priorité est de continuer à démontrer sa résilience en consolidant son très bon niveau de performance opérationnelle.



Saint-Gobain confirme ainsi viser en 2023 une marge d'exploitation comprise entre 9% et 11%, en ligne avec l'objectif du plan stratégique ' Grow & Impact '