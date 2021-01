Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : bondit de +6% vers 44E, en route pour 46E Cercle Finance • 07/01/2021 à 10:43









(CercleFinance.com) - Saint Gobain bondit de +6% vers 44E et pulvérise la résistance correspondant au zénith des 40,8E du 25/11 ('fixing d'ouverture'), via un 'gap' au-dessus des 40,3E. Le titre s'ouvre le chemin des 46E de la mi-mai 2018. En cas de rechute, St Gobain devrait s'en revenir combler le 'gap' des 40E tandis que 37,25E fait plus que jamais figure de support moyen terme (ex-zénith du 7 octobre, ex-plancher du 18 et 21 décembre).

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +7.22%