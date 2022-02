Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : beau sursaut sur les 59E information fournie par Cercle Finance • 09/02/2022 à 17:24









(CercleFinance.com) - Saint Gobain amorce un beau sursaut sur les 59E et se hisse vers 62,3E.

Le titre reprend sa trajectoire haussière et a désormais corrigé 50% de la lourde chute de -3,5% puis -8,5% du 23 et 24 janvier.

Le 'gap' des 62,78E du 21 janvier pourrait être rapidement comblé, celui des 64,98E du 20/01 devrait l'être dans la foulée.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.91%