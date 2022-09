Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : beau rebond vers 41E information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - Saint Gobain amorce un beau rebond vers 41E, cela sauve le support crucial des 39,5E et cela permet de finir la semaine dans le vert.

La perte annuelle se réduit de -36% à -33%, ce qui signifie que la tendance baissière est toujours d'actualité : elle le restera tant que le cours plafonnera sous les 43,47E, l'ex-'gap' de rupture du 18 août.

Si le double test des 39,5E peut constituer l'ébauche d'un 'W' haussier, la figure ne sera confirmée qu'au-delà des 46E.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.81%