Saint-Gobain : autorisation des autorités américaines

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce que Continental Building Products a obtenu l'accord de ses actionnaires en vue de son acquisition. Les autorités de la concurrence américaines ont autorisé l'opération. La clôture de la transaction est prévue le 3 février 2020. Au terme de cette opération, Saint-Gobain procèdera à l'acquisition de l'intégralité des actions de Continental Building Products pour un montant de 37,00$ par action. Cette opération sera réalisée dans le cadre d'une opération en numéraire représentant une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros). Continental Building Products, acteur de référence du secteur de la plaque de plâtre en Amérique du Nord devrait réaliser en 2019 un chiffre d'affaires estimé à 510 millions de dollars et un EBITDA ajusté estimé à 130 millions de dollars selon le consensus des analystes financiers.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.16%