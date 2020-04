Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : arraché à la hausse de +7% en quelques heures Cercle Finance • 29/04/2020 à 17:44









(CercleFinance.com) - Saint Gobain a été littéralement arraché à la hausse de +7% en quelques heures, de +6% en 3 heures seulement jusque vers 25,45E, sans aucune 'info' concernant l'entreprise. Le titre semble bien parti pour retracer son zénith des 26,34E du 14 avril.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -4.87%