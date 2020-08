Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : annulation et création d'actions auto-détenues Cercle Finance • 13/08/2020 à 17:53









(CercleFinance.com) - Le groupe Saint-Gobain annonce ce soir avoir procédé à l'annulation de 6.100.000 actions auto-détenues, achetées sur le marché. 'Cette annulation permet de compenser la création, le même jour, d'un nombre équivalent d'actions dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés (Plan d'épargne du Groupe Saint-Gobain)', explique le groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.38%