Saint-Gobain: annulation d'actions auto-détenues

(CercleFinance.com) - Dans un bref communiqué, le géant des matériaux de construction Saint-Gobain indique avoir procédé, en date du 10 juin, à l'annulation de 8.871.654 actions auto-détenues, actions qu'il avait achetées sur le marché.



A l'issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 520 millions d'actions et le nombre de titres en circulation est de 516 millions d'actions, contre 521 millions à fin décembre 2021.





