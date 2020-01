Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : annonce une acquisition au Brésil Cercle Finance • 07/01/2020 à 18:06









(CercleFinance.com) - Le groupe Saint-Gobain annonce ce soir l'acquisition de Sonex au Brésil, une société spécialisée dans la fabrication et la fourniture de systèmes de plafonds acoustiques. 'Cette acquisition complète l'offre existante du Groupe au Brésil dans les plafonds. Elle répond à la stratégie de Saint-Gobain de renforcer sa présence dans les pays émergents et permet au Groupe d'accélérer son développement au Brésil, où il est présent depuis 1937, dans un marché de la construction à fort potentiel', indique le groupe. Le montant de l'opération n'a pas été précisé.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.40%