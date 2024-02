Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: activité et bénéfices en léger repli en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 18:30









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain publie un chiffre d'affaires de 47,9 MdsE au titre de l'exercice 2023, un chiffre en repli de 6,4% en données publiées par rapport à 2022 (-0,9% en comparable).



Le résultat d'exploitation affiche un repli de 1,6%, à 5,2 MdsE, tandis que le résultat opérationnel ressort à 4,2 MdsE (-7,7%).



Saint-Gobain enregistre finalement un résultat net courant de 3,2 MdsE en 2023, en repli de 2,8% par rapport à 2022, soit un BNPA courant de 6,39 euros (-1,4%).



L'EBITDA s'inscrit à 7 MdsE, proche de son plus haut historique de 2022 (7,1 MdsE).



Enfin, le cash flow libre atteint un nouveau record à 3 910 millions d'euros, multiplié par 3 par rapport à 2018.



Le Conseil d'administration de Saint-Gobain a décidé de proposer à l'Assemblée générale du 6 juin 2024 la distribution en espèces d'un dividende en hausse de +5% à 2,10 euros par action au titre de l'exercice 2023.



Le Groupe prévoit par ailleurs de terminer dès 2024 -soit un an plus tôt que prévu- son programme de 2 milliards d'euros de rachat d'actions annoncé en 2021 pour 5 ans, avec 420 millions d'euros de rachat d'actions cette année.



Pour 2024, Benoit Bazin, directeur général de Saint-Gobain, a indiqué viser une marge d'exploitation à deux chiffres pour la quatrième année consécutive, 'malgré un contexte qui reste difficile sur certains marchés'.







