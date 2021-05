Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : acquisitions en Roumanie et en Russie Cercle Finance • 17/05/2021 à 09:43









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain indique avoir signé un accord en vue de l'acquisition de Duraziv, groupe roumain spécialisé dans la production d'adhésifs et autres solutions à valeur ajoutée de chimie du bâtiment. Elle fait suite à l'acquisition récente de Scientific and Production Company Adhesive en Russie, société qui contrôle tout le cycle de production du polyuréthane et de l'époxy pour des produits à destination de la construction, du transport et du spatial. Ces acquisitions, qui représentent environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, sont soumises à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. Elles permettent en particulier au groupe d'étoffer l'offre aux clients dans la chimie de la construction.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.20%