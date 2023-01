Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: acquisition finalisée en Argentine information fournie par Cercle Finance • 30/01/2023 à 09:51









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a annoncé lundi la finalisation de l'acquisition de Termica San Luis, un spécialiste argentin de la laine de roche, une opération visant à renforcer sa présence dans le pays.



Le groupe français de matériaux de construction souligne que Termica San Luis est une entreprise familiale disposant de plus de 70 ans d'expérience sur le marché de l'isolation.



Pionnière dans la production de laine de roche en Argentine, la société en est désormais le principal producteur.



Termica San Luis emploie 40 personnes sur un site situé dans la province de San Luis, toutes appelées à rejoindre les 800 employés que compte déjà Saint-Gobain en Argentine.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.25%