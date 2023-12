Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: acquisition de Menkol Industries en Inde information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir acquis Menkol Industries Private Limited, acquisition qui 'renforce son positionnement dans les matériaux de construction de spécialité à haute valeur ajoutée, dans un marché indien très dynamique'.



Ce groupe indien est en effet spécialisé dans les systèmes d'étanchéité de haute performance pour les fondations, complétant parfaitement les membranes d'étanchéité existantes Preprufe provenant de l'acquisition récente de GCP par Saint-Gobain.



Cette acquisition constitue une étape significative dans l'ambition du groupe français d'établir en Inde une plateforme technologique de référence dans les solutions d'étanchéité, et s'inscrit dans son plan stratégique 'Grow & Impact'.





