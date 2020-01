Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : acquisition de High Tech Metal Seals Cercle Finance • 07/01/2020 à 08:30









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir acquis High Tech Metal Seals (HTMS), concepteur et producteur de joints métalliques destinés à l'industrie, l'énergie et l'aéronautique, complétant sa gamme de produits en offrant des solutions sur mesure dans l'industrie de l'étanchéité. Employant environ 50 personnes sur son site industriel belge, HTMS a développé un positionnement de niche unique et différenciant offrant des solutions d'étanchéité très pointues en métal, destinées à des conditions de température et de pression extrêmes. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie du groupe de développer des niches technologiques. Elle accélèrera sa croissance en particulier sur le marché de l'aéronautique et bénéficiera de la plateforme commerciale mondiale du groupe, notamment en Asie.

