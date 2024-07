Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: acquisition de CSR finalisée en Australie information fournie par Cercle Finance • 09/07/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition de CSR Limited, acteur de référence dans les matériaux de construction en Australie avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard de dollars australiens et une marge d'EBITDA d'environ 18% pour son dernier exercice.



Cette importante opération sur le marché très attractif de la construction en Australie, renforcera la présence du groupe français de matériaux de construction sur les marchés en forte croissance de l'Asie-Pacifique, selon son PDG Benoit Bazin.



A l'issue du retrait de la cote de CSR, Paul Dalton, actuellement directeur général exécutif de CSR systèmes d'intérieur, sera nommé directeur général de la société, succédant à Julie Coates qui en rejoindra le nouveau conseil d'administration.





