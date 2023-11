Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: acquisition d'Izomaks en Arabie saoudite information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif en vue de l'acquisition d'Izomaks Industries, acteur de premier plan sur les produits d'étanchéité (sols, toits) en Arabie saoudite, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Opérant deux usines de production à Riyad, employant environ 140 personnes et générant un chiffre d'affaires d'environ 60 millions d'euros en 2023, Izomaks complètera l'offre existante de Saint-Gobain pour l'enveloppe du bâtiment en Arabie saoudite.



Cette acquisition contribuera à accélérer la croissance du groupe dans les pays du Golfe qui connaissent un fort développement économique. Sa finalisation est soumise à la satisfaction des conditions d'usage et devrait intervenir d'ici la fin de l'année 2023.





