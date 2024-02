Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: acquisition d'ICC finalisée aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 08:40









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé l'acquisition d'International Cellulose Corporation (ICC), spécialiste de l'isolation technique aux Etats-Unis, avec notamment des systèmes de finition par pulvérisation aux propriétés thermique, anti-feu et acoustique pour le non-résidentiel.



ICC emploie environ 50 personnes sur son site de production à Houston, au Texas, et a généré un chiffre d'affaires d'environ 30 millions de dollars en 2023. Ses solutions d'isolation sont produites avec des fibres naturelles.



Cette acquisition permet ainsi à Saint-Gobain de compléter son offre pour la protection de l'enveloppe du bâtiment, tout en étoffant son offre de solutions à destination des marchés de la construction durable.





