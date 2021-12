Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain: accord pour l'acquisition de Rockwool India information fournie par Cercle Finance • 21/12/2021 à 18:17









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la conclusion d'un accord avec Alghanim group en vue de l'acquisition de sa filiale détenue à 100%, Rockwool India, spécialiste de la production de laine de roche en Inde.



Rockwool India exploite la technologie Saint-Gobain, sous licence, pour la fabrication de laine de roche en Inde et détient deux usines de production dans le pays, à Hyderabad et à Silvassa, avec une capacité de production totale de 50 000 tonnes, et un vaste réseau commercial à travers le pays.



Saint-Gobain précise que cette acquisition s'inscrit pleinement dans son plan stratégique ' Grow & Impact '. En entrant ainsi sur le marché de l'isolation en Inde, Saint-Gobain va renforcer dans le pays ses positions de leader dans le verre, le plâtre et la chimie de la construction, assure la société.



La finalisation de la transaction est attendue au cours du premier trimestre 2022, précise Saint-Gobain.





