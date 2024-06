Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Saint-Gobain: accord pour l'acquisition de Fosroc information fournie par Cercle Finance • 27/06/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de Fosroc, acteur mondial non coté de référence dans la chimie de la construction, pour un montant de 1,025 milliard de dollars (soit environ 960 millions d'euros) en numéraire.



Fortement présent en Inde, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, Fosroc devrait générer un chiffre d'affaires de 487 millions de dollars et une marge d'EBITDA estimée à 18,7% en 2024, avec 20 usines de production et environ 3.000 employés.



Le prix d'achat représente un multiple d'acquisition (avant synergies) d'environ 11,3 fois l'EBITDA estimé 2024 de Fosroc, et un multiple d'environ 7,1 fois après prise en compte des synergies en année pleine d'environ 54 millions de dollars en année trois.



L'acquisition sera entièrement financée grâce à la trésorerie disponible de Saint-Gobain. La finalisation de la transaction est soumise à la satisfaction de conditions usuelles et devrait intervenir au premier semestre 2025.





