Saint-Gobain: accord pour l'achat de Kaycan pour 860 ME

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce la conclusion d'un accord définitif portant sur l'acquisition pour environ 860 ME de Kaycan, une entreprise familiale de production et distribution de matériaux de construction d'extérieur au Canada et aux Etats-Unis.



Avec cette acquisition, Saint-Gobain compte renforcer son statut de 'leader mondial de la construction durable', notamment en élargissant son offre de revêtements en vinyle aux Etats-Unis avec des solutions incluant notamment des produits complémentaires à base d'aluminium ou de bois transformé.



Saint-Gobain estime que cette acquisition est 'parfaitement alignée avec les critères d'investissement stratégiques et financiers du Groupe'.



La réalisation de la transaction reste soumise aux autorisations et conditions habituelles. La vente devrait être finalisée avant la fin de l'année.





