Saint-Gobain: accord pour acquérir CSR en Australie

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de CSR Limited à un prix de neuf dollars australiens par action, représentant une valeur d'entreprise de 4,5 milliards de dollars australiens (soit environ 2,7 milliards d'euros).



Acteur de référence dans les matériaux de construction en Australie avec 30 usines de production et environ 2.500 employés, CSR représente un chiffre d'affaires total de 2,7 milliards de dollars australiens et un EBITDA estimé à 422 millions.



La finalisation de la transaction, entièrement financée grâce à la trésorerie disponible, est soumise à l'accord des actionnaires de CSR, certaines autorisations réglementaires et d'autres conditions d'usage, avec une clôture prévue au second semestre 2024.





