Saint-Gobain : a vendu 2 enseignes de distribution en Espagne

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a finalisé la vente de deux enseignes de distribution en Espagne, La Plataforma de la Construccion au groupe BigMat, ainsi que Discesur à Group Jorge Fernandez en association avec Group Terrapilar. Ces deux enseignes ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2020. ' Ces opérations s'inscrivent dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe ' indique la direction.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris 0.00%