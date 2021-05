Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : a réalisé une cession en Allemagne Cercle Finance • 31/05/2021 à 18:19









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir cédé la société Saint-Gobain Glassolutions Objekt-Center au groupe privé allemand AEQUITA basé à Munich. Cette société est spécialisée dans les opérations de transformation de verre du réseau Glassolutions en Allemagne. Cette cession concerne les deux sites de Döring Berlin et Radeburg qui a réalisé un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2020. ' Cette opération s'inscrit dans la stratégie de poursuite de l'optimisation du portefeuille de Saint- Gobain, visant à améliorer le profil de croissance et de rentabilité du Groupe '.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.58%