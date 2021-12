Saint-Gobain : à nouveau sur la liste A établie par le CDP

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce aujourd'hui figurer une nouvelle fois sur la liste A établie par le CDP, un organisme mondial à but non lucratif reconnu comme référence en matière de notation et de transparence environnementale.

Après l'évaluation de quelque 12 000 entreprises, 200 sociétés ont finalement intégré la liste cette année, contre 277 un an plus tôt, rapporte Saint-Gobain.

' Cette reconnaissance salue l'engagement et les progrès du groupe en matière de lutte contre le changement climatique', a réagi Claire Pedini, directrice générale Adjointe en charge des RH et de la RSE.

'Saint-Gobain en est un acteur-clé et démontre à tous les niveaux son leadership et sa responsabilité : en maximisant notre impact positif pour nos clients grâce à nos solutions, et en minimisant notre propre empreinte, conformément à notre engagement pour la neutralité carbone à horizon 2050', a-t-elle ajouté.